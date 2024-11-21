ضبط قائد سيارة للسير برعونة أعلى الطريق الدائري بعد تداول مقطع فيديو

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من قائدي السيارات بإيقاف قائد سيارة أعلى الطريق الدائري في الجيزة، وتوجيه اللوم له بسبب سيره برعونة، مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد قام قائد السيارة بالانطلاق مسرعًا، مما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

وعقب فحص الفيديو وتحليل المعلومات، تم تحديد هوية السيارة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق قائد السيارة والسيارة نفسها، في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق القانون.