5 مصابين في تصادم سيارة وتروسيكل بأكتوبر الجديدة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بمدينة أكتوبر الجديدة، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة غرب المطار.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام تروسيكل بسيارة ملاكي بعد وصلة المطار مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.