قرار قضائي جديد بشأن سائق لودر المتهم بقتل مهندس التجمع

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل "مهندس التجمع" في موقع إنشاء، إلى جلسة 20 يناير.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بدهس مهندس في أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس باستخدام معدة ثقيلة (جرافة اللودر)، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في صباح الخامس عشر من شهر مايو الماضي، يفيد بدهس سائق معدة ثقيلة (لودر) لمهندس بموقع بناء تحت الإنشاء باستخدام جرافته، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه كان يعمل مهندسًا في الموقع، بينما المتهم كان يعمل سائقًا لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام اللودر. وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين في الموقع، ولم توجد أي خلافات بينه وبين أحد، كما لم يتم ملاحظة أي حوار بينه وبين المجني عليه قبل الواقعة. ولم تحدث أي مشادة بينهما في ذلك الوقت، إلا أنه سمع العاملون في الموقع صراخ المجني عليه، وعثروا عليه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم باللودر عدة مرات متتابعة، فتم ضبطه وإبلاغ الشرطة.