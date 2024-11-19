الداخلية تضبط 61 شركة سياحة غير مرخصة في 17 محافظة

كتب- علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية، حيال 61 شركة سياحة "بدون ترخيص".

وأسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج – عمرة – سفاري".