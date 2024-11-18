القبض على سائقي توك توك رشقا حملة إشغالات بالحجارة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقاطع فيديو توثق اعتداء شخصين على عدد من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة أثناء مباشرتهم عملهم بإحدى حملات الإشغالات.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 16 الجارى ورد بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر من مشرف إشغالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وثلاثة عاملين آخرين بالجهاز "بهم إصابات متفرقة".

الأربعة أفادوا بأنه حال قيامهم بحملة إشغالات بدائرة القسم ورفع مركبة "توك توك – بدون لوحات معدنية" أعلى ونش خاص بجهاز المدينة، قائد التوك توك وآخر رشقوهم بالحجارة محدثين إصابتهم وإحداثهما تلفيات بالونش واستيلائهما على "التوك توك" وفرا هاربين.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة قائد التوك توك وسائق آخر والمركبة محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.