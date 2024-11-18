"قتلت أبوك وأمك وأخواتك"| يمني يُنهي حياة 4 من أسرته: لسة باقي واحد

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء جريمة مروعة، إذ أنهى شاب حياة 4 من أفراد أسرته؛ بسبب خلافات، قبل أن يهاتف شقيقه :" قتلت أبوك وأمك وأخوك وأختك.. باقي واحد هروح أقتله".

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، مساء الأحد، إلقاء القبض على متهم بقتل أربعة من أفراد أسرته بينهم والده ووالدته في صنعاء.

وقال الإعلام الأمني في تعز: تمكنت قوات الأمن بشرطة تعز من ضبط بلال علي عبده محمد القحطاني المنفذ لجريمة القتل الشنيعة التي حدثت في العاصمة المحتلة صنعاء يوم الجمعة الماضية الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤م، والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص من أسرته وهم (الاب، الأم، الأخت، الأخ).

وأضاف في منشور له على "فيسبوك" أنه سيتم التحقيق مع الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقد وجه مدير عام الشرطة العميد منصور الاكحلي كلمة شكر للمساعد لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي ولشعبة الفنادق في تحريات البحث الجنائي، والقيادة والسيطرة في إدارة عام الشرطة؛ لجهودهم في تعقب وضبط الجاني بعد أن فشلت عصابة المليشيات في صنعاء من ضبطه.

وبحسب تقارير إعلامية يمنية، أنهى المتهم حياة الضحايا، مساء يوم الجمعة الماضية، قبل أن يُهاتف شقيقه الذي كان متواجدا خارج المنزل وقت تنفيذه جريمته، مخبرًا إيّاه بأنه قتل 4 من أفراد الأسرة"، وأرجعت التقارير أسباب ارتكاب الشاب لجريمته تلك إلى "وجود مشكلات أسرية".