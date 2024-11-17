جثتان في 24 ساعة.. سيناريو ميت عقبة يتكرر بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل مريض نفسي آلام أزمته، فكر في أسهل طريقة للتخلص من أوجاعه، اقترب ببطئ من شرفة مسكنه وقفز من السادس ليفارق الحياة فور ارتطام جسده بالأرض.

تفاصيل الواقعة دونها محضر قسم شرطة الطالبية، إشارة تلقاها المأمور عبر غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بجوار الطريق الدائري.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه ضباط مباحث فرقة الطالبية والعمراين ةبفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع وحدة مباحث القسم.

المعاينة والتحريات بينتا أن مريضًا نفسيًا تخلص من حياته قفزًا من الطابق السادس وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط الجثة انتظارًا لمعاينة النيابة العامة.

السيناريو نفسه تكرر في الصباح لكن بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، أقدم شخص على الانتحار قفزًا من الطابق الرابع أمام فرع بنك ليفارق الحياة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.