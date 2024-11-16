خضعت لعملية جراحية.. القبض على متهم "عض أذن شرطية" في ألمانيا

وكالات

اعتدى شاب على شرطية ألمانية، حاولت ضبطه خلال مشاجرة في الشارع.



وقالت الشرطة الألمانية، إن المتهم البالغ من العمر 40 عاما أصاب أحد المارة في جبهته بمفتاح في البداية، ثم تصرف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة، إن المتهم هاجم رجال شرطة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، وقام بعض أذن الشرطية البالغة من العمر 26 عاما، والتي اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.

واضطر رجال الشرطة إلى استخدام جهاز صعق كهربائي لمواجهة المتهم، ولكن عندما لم يكن لذلك تأثير، قام العديد من رجال الشرطة بطرح الرجل على الأرض.

تم احتجاز المتهم، ومن المقرر أن يمثل أمام أحد قضاة محكمة جزئية.