قطاع حقوق الإنسان بالداخلية يعقد دورة توعوية وتثقيفية للعاملين

كتب- علاء عمران:



عقدت وزارة الداخلية، دورة توعوية وتثقيفية لمديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة.



وتم عقد الدورة بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2024، لتزويد المشاركين بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية اللازمة لتطوير أدائهم في مجال حقوق الإنسان.



تناولت الدورة عدة محاور، منها: استراتيجية وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان والأمن القومي المصري، وآليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمني، والتواصل المجتمعي كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وآليات الوزارة نحو مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل، والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والتعامل مع آليات تلقي الشكاوى، لا سيما من خلال "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء".



وقد أثمرت الدورة عن مردود إيجابي لدى المشاركين في تحسين خبراتهم في مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقتهما في تعزيز الصورة الذهنية لرجل الشرطة داخل المجتمع.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على تطوير العنصر البشري في منظومة العمل الأمني.