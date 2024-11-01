أمن الجيزة: عاطل وراء سرقة مكاتب منشأة حكومية بالقناطر

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات سرقة عدد من المكاتب بمنشاة حكومية بمنشأة القناطر.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر توصلت إلى أن عاطلا نفذ الحادث بأسلوب التسلق واستولى على (مبلغ مالي– 4 أجهزة لاب توب – جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة – 4 آلات حاسبة).

تم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها، تصرفه في باقي المسروقات بالبيع لعميل سيىء النية مالك محل أجهزة كمبيوتر بالطالبية وأمكن ضبطه وأرشد عن باقي المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.