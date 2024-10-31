الأدخنة تحاصر شخصًا داخل شقة بحدائق القبة والمطافي تنقذه
04:28 م الخميس 31 أكتوبر 2024
كتب - محمد شعبان:
أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة بحدائق القبة اليوم الخميس.
تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الساقية.
3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدني بالقاهرة بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 4 أدوار مما أسفر عن مصاب بحالة اختناق.
أخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.
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