إعلان

مكافحة المخدرات تضبط عملية غسل أموال بقيمة ٥٠ مليون جنيه في القليوبية

11:43 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أجرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إجراءات قانونية بحق شخصين في محافظة القليوبية.

المتهمان لديهما سوابق جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة تتعلق بترويج المواد المخدرة؛ وحاولا إخفاء مصادر أموالهما غير الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على ثرواتهما وإظهارها كمتحصلات من كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات التي استُثمرت في هذا النشاط بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات عملية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر في استعراض مروري على "الأوتوستراد"

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة