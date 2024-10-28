إعلان

لمناقشة الشاهد.. تأجيل محاكمة مجدى شطة وآخر في قضية المخدرات

06:28 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

مجدي شطة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، الأحد، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الآيس"، في منطقة المرج بقصد التعاطي، لجلسة 27 نوفمبر، لمناقشة شاهد الإثبات.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " و بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

محاكمة مجدى شطة محكمة جنايات القاهرة اتهام مجدى شطة بحيازة مخدر الآيس القبض على مجدى شطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اختلف المكان والنهاية واحدة.. جثتان على القضبان بالقليوبية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة