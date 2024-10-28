لمناقشة الشاهد.. تأجيل محاكمة مجدى شطة وآخر في قضية المخدرات

كتب- أحمد عادل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، الأحد، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الآيس"، في منطقة المرج بقصد التعاطي، لجلسة 27 نوفمبر، لمناقشة شاهد الإثبات.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة ومعه شخص آخر ضبط بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " و بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.