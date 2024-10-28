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عاملان يتعديان بوحشية على الكلاب في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من الأمن

12:50 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

التعدي على كلب - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على موقع "فيس بوك"، يظهر اعتداء شخصين على الكلاب الضالة، باستخدام أسلحة بيضاء في الإسكندرية.

وتوصلت التحريات أنه تم تحديد، وضبط العاملين المتورطين في الحادث، وهما مقيمان في دائرة قسم شرطة الدخيلة.

واعترف المتهمان بأنهما قاما بالاعتداء خشية أن يعقرهما الكلب، وأشارا إلى أنهما تخلصا من الأداة المستخدمة في الواقعة بإلقائها في الطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الكلاب الضالة
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