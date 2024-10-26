الزوجة خدرته والعشيق قطع جثته.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في بدر

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في مدينة بدر بالقاهرة، لجلسة 25 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وكانت جهات التحقيق قررت في وقت سابق، إحالة المتهمة بقتل زوجها وتقطيعه بمعاونة عشيقها إلى المحكمة الجنائية.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، لأنهما في 1/ 1/ 2024 بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، قتلا المجني عليه ياسر. ع. ا، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منوم وسلاح أبيض سكين وأداة عصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراص منومة بالطعام ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.

وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، موضعًا ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء سكاكين وعصى خشبية، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها مسوغ قانوني أو مبرر، من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، على النحو المبين بالتحقيقات.