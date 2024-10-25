مصابين في اشتعال سيارة بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل سوزوكي واشتعال الأخيرة بمدخل مدينة الشيخ زايد.

تلقى مأمور قسم أول الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد فرع النادي الأهلي.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن اشتعال الأخيرة.

أسفر عن الحادث سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصيي للعلاج، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.