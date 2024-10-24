غموض جريمة قتل في عمان.. روسي يطعن زوجته حتى الموت ويسلم نفسه

وكالات

أقدم رجل روسي الجنسية على قتل زوجته، التي تحمل نفس جنسيته، طعناً بسكين داخل منزلهما في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب مصدر أمني أردني، سلّم الجاني نفسه للجهات الأمنية عقب ارتكاب جريمته، التي لا تزال دوافعها غير واضحة حتى الآن. وتباشر السلطات التحقيقات معه قبل إحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى لاستجوابه. كما أمر المدعي العام بنقل جثة الضحية إلى المركز الوطني للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

وفي تعليق قانوني على القضية، أوضح أستاذ القانون ليث نصراوين أن المتهم سيُحاكم وفقًا للقانون الأردني بناءً على مبدأ "إقليمية القانون الجزائي"، الذي يفرض تطبيق القوانين على جميع الأشخاص المقيمين داخل حدود الدولة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة المختصة حكمها وتنفيذ العقوبة في الأردن وفقاً للقوانين السارية.

وتتفاوت عقوبات القتل في الأردن بحسب ملابسات كل جريمة. قد تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، بينما قد تخفف في حالات القتل غير العمد أو الدفاع عن النفس. وتعتمد العقوبة النهائية على الظروف المحيطة بالجريمة وتقدير المحكمة.