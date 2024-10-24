حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام



كتب - محمد الصاوي:



اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في شقة المطرب الشعبي نادر أبو الليف بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ولم يتم تحديد السبب الرئيسي للحريق في البداية. وعلى الفور، استجابت قوات الحماية المدنية بالجيزة للحادث، ودُفعت بسيارتي إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وتبين لاحقًا أن الحريق، الذي أتى على جميع محتويات الشقة، كان نتيجة ماس كهربائي، بحسب تصريحات المطرب أبو الليف الذي أكد حسب قوله "كل حاجة في الشقة اتحرقت."

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا حول نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام، حيث هرعت فرق الحماية المدنية لإخماد النيران والسيطرة عليها قبل أن تصل إلى المباني المجاورة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الحادث.