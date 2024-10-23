"أنا مقصدش".. حبس سائق اللودر المتسبب في انقلاب قطار بضائع بالبدرشين



كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سائق اللودر المتهم بالتسبب في انقلاب قطار بضائع بالبدرشين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إلقاء القبض عليه بعد 3 أيام من هروبه من موقع الحادث.

وأمام النيابة العامة، قال السائق فور مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه إنه لم يقصد التسبب في الحادث، مضيفًا: "أنا مقصدش"، مبررًا أن اللودر تعطل منه على قضبان السكة الحديد فحاول البحث عن أحد يساعده أو ونش يقوم بسحبه بعيدًا عن مسار القطار، إلا أنه لم يستطع ذلك فتركه وفر هاربا عندما سمع صافرة قطار البضائع.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على سائق اللودر المتسبب في حادث اصطدام قطار باللودر أثناء عبوره السكة من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية بدائرة مركز شرطة البدرشين، والذي نتج عنه انقلاب عربات من القطار، كما قام مالك اللودر بتسليم نفسه في ديوان المركز.

وكانت قد قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات/التبين) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15:10 فوجئ قائد القطار بلودر يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق.

وأوضحت الهيئة أن السائق فر هاربًا مما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر، مما أسفر عن خروج 6 عربات وسقوط باقي العربات عن السكة. وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية، وأهابت الهيئة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المعدة للعبور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.