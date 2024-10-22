أمن القاهرة يعاقب طالبًا استعرض بسيارته على طريق السخنة

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بالقاهرة.

إدارة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو على موقع "إنستجرام" تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية- معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.