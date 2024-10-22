طمعا في أموالها.. القبض على نجار متهم بقتل "مسنة الشرقية"

كتب –صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، نجار متهم بإنهاء حياة مسنة والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية، من (طبيب - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، بوفاة والدته "مسنة- مقيمة بمفردها بمنزل كائن بدائرة المركز"، واكتشافه سرقة (مصوغاتها الذهبية - مبلغ مالي) من داخل غرفة نومها.

بإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار- مُقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المصوغات الذهبية المستولى عليها- جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقال المتهم إنه أنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.