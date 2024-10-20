اندلاع حريق داخل مخزن بمدينة البحوث الإسلامية في القاهرة

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن تحت الإنشاء بمدينة البحوث الإسلامية بالقاهرة دون إصابات، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من مدينة البحوث.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن تحت الإنشاء وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.