عبر الدارك ويب.. ضبط عنصريين إجراميين لترويج المخدرات في القاهرة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 2 من العناصر الإجرامية لقيامهما بترويج المواد المخدرة، وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية بحوالي مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وقيامهم بتوزيع عينات مدون عليها أرقام هواتف دولية تم التحصل عليها من خلال الإنترنت المظلم (Dark Web) والمتصلة بتطبيق "واتساب"، وتسليمها لعملائهما بالطريق العام بغرض التمويه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– ميزان حساس – ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.