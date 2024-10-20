"المرور" تحرر 1744 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 33235 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1914 مخالفة السير بدون تراخيص و21 دراجة نارية مخالفة و11814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1744 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و16 مخالفة موقف عشوائي و14 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.