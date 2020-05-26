هل يؤثر فيروس كورونا على البصر؟

لندن- (بي بي سي):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه عانى من مشاكل في البصر بعد إصابته بفيروس كورونا.

فهل يؤثر كورونا على البصر؟

يقول الخبراء إن تأثر البصر بسبب فيروس كورونا أمر نادر لكنه يظل ممكن الحدوث.

ويمكن أن تتسبب العدوى بفيروسات مشابهه في التهاب ملتحمة العين، مما يعزز الشعور بعدم الراحة و كأن العين بها رمال.

وتقول الكلية الملكية لأطباء العيون في بريطانيا إن الإصابة بفيروس كورونا، تشبه أي عدوى في الجهاز التنفسي، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن تسبب تهيج الغشاء الذي يغطي العين - وهي حالة تسمى التهاب الملتحمة أو العين الحمراء لأن بياض العين يتحول إلى اللون أحمر.