عبد العاطي يُجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية كازاخستان

(وكالات)

أجرى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الكازاخي، مُراد نورتيلو.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان الصديقة، مؤكداً على تطلع الجانب المصري لتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

فى هذا السياق، أبرز عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري المُشترك مع كازاخستان، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للاقتصادين المصري والكازاخي لتعزيز التعاون في مجال الزراعة، والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرها من المجالات التي تُحقق المصالح المُشتركة للدولتين.

واتصالاً بما سبق، أعرب عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لعقد "الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة"، حرصًا على الدفع بمعدلات التجارة والتبادل الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى وجود آفاق تعاون واعدة ومُتعددة بين الجانبين يجب استغلالها.