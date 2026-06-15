انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

وجاء ذلك في أول رد فعل للأسواق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، حيث عززت هذه التطورات حالة التفاؤل في الأسواق المالية، وساهمت في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر للاستثمار في أذون الخزانة المحلية، مما دعم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 58.51 جنيه للشراء، بتراجع 70 قرشًا، و58.85 جنيه للبيع، بتراجع 1.27 جنيه.

بنك مصر: 58.52 جنيه للشراء، بتراجع 69 قرشًا، و58.86 جنيه للبيع، بتراجع 1.33 قرشًا.

بنك القاهرة: 58.51 جنيه للشراء، بتراجع 66 قرشًا، و58.85 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 58.49 جنيه للشراء، بتراجع 68 قرشًا، و58.84 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 58.49 جنيه للشراء، بتراجع 61 قرشًا، و58.84 جنيه للبيع، بتراجع 1.37 جنيه.