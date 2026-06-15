استمرار حبس سيد مشاغب و5 آخرين 45 يومًا في قضية شغب بولاق الدكرور

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، رفض الاستئناف المقدم من دفاع السيد علي فهيم أبو المعاطي، الشهير بـ"سيد مشاغب"، على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف الجيزة بتجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7304 لسنة 2026 (جنح بولاق الدكرور)، وأيدت قرار استمرار حبسه، وذلك بحسب المحامي أسامة الجوهري، دفاع المتهم.

القبض على مشاغب وآخرين في بولاق الدكرور

وتعود كواليس الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها تجمعات حاشدة لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ بشكل مكثف، مما تسبب في حالة من الذعر والهرج بالشارع.

وأفادت التحريات والتحقيقات بأن تلك التجمعات كانت في الأساس بغرض الاحتفال بالإفراج عن أحد العناصر المرتبطة بروابط رياضية (ألتراس) غير شرعية، إلا أن الاحتفالية سرعان ما انحرفت عن مسارها لتتحول إلى أعمال شغب، وقطع للطريق العام، وتعطيل حركة السير والمواصلات وسط هتافات مثيرة للجدل.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغات واستغاثات متعددة من أهالي المنطقة، تفيد بتعرضهم للترويع من قِبل مجموعة من الأشخاص، وتحركت القوات الأمنية فرضت كردونًا وسيطرة كاملة على المنطقة لإعادة الانضباط، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.

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