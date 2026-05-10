عدل البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي الحالي والمقبل بسبب التبعات السلبية للصراع الإيراني الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط على مصر.

وخفض المركزي، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026، توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 4.9% و4.8% خلال العام المالي الحالي والمقبل من 5.1% و5.5% في توقعات سابقة.

يبدأ العام المالي في من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

ورجح المركزي أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤا اعتبارا من النصف الأول من عام 2026 وحتى نهاية العام.

كان وزير المالية أحمد كجوك توقع ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي لمصر إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل.

كان معدل نمو الاقتصاد اتسع إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي من 2.4% العام السابق له.

