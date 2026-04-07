وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) على برنامج بقيمة 10 مليارات دولار بهدف حماية اقتصادات أفريقيا ومنطقة الكاريبي، والمؤسسات المالية، والشركات من آثار الأزمة الخليجية الراهنة وسط الصدمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار البنك إلى أنه نظرا لأهمية منطقة الخليج كمصدر عالمي رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة، فضلًا عن الدور الحيوي لمضيق هرمز، فقد أدى اندلاع الصراع إلى تداعيات أوسع نطاقًا على مستوى العالم، مما أثر سلبًا على اقتصادات أفريقيا ومنطقة الكاريبي.

تداعيات الصراع على الدول الأفريقية والكاريبي

وقد أحدث الصراع، الذي تصاعد في 28 فبراير 2026، صدمة في الاقتصاد العالمي، حيث تحملت اقتصادات أفريقيا ومنطقة الكاريبي العبء الأكبر من هذه الآثار.

وتؤثر هذه التداعيات بشكل خاص على الدول التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات الوقود والأسمدة والغذاء، فضلًا عن تلك المعرضة لممرات الشحن الخليجية، كما أدت إلى تعطيل تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية.

يهدف برنامج الاستجابة للأزمات في الخليج من بين أمور أخرى، إلى دعم الواردات الأساسية - بما في ذلك الوقود والغاز الطبيعي المسال والغذاء والأسمدة والأدوية - من خلال توفير سيولة نقدية حيوية قصيرة الأجل لدعم الدول الأعضاء الأكثر عرضة للأزمات.

أهداف برنامج دعم الدول الأفريقية

ويهدف البرنامج أيضًا إلى تمكين مصدري الطاقة والمعادن الأفارقة من الاستفادة من ارتفاع الأسعار وتغيير مسارات التجارة، وذلك من خلال رفع الطاقة الإنتاجية في السلع الاستراتيجية، عبر تمويل ما قبل التصدير ورأس المال العامل وتمويل المخزون.

كما يوفر البرنامج إغاثة قصيرة الأجل للدول الأعضاء الأفريقية والكاريبية التي تضررت صناعات السياحة والطيران فيها جراء الأزمة.

وكما يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الأفريقية والكاريبية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية على المدى المتوسط والطويل، وذلك من خلال رفع مستوى القدرات الإنتاجية لمنتجي ومصدري الطاقة والمعادن، مع تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاعات الطاقة والموانئ والخدمات اللوجستية في الدول الأعضاء الأفريقية والكاريبية، والتي تأخرت بسبب النزاع.

توفير سلاسل الإمداد للدول الأفريقية

وقال الدكتور جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أفريكسيم بنك، إن برنامج الاستجابة للأزمات سيدعم الدول الأفريقية في التكيف بسلاسة مع الأزمة، مع تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية من خلال تدخلات تُحدث تحولًا في بنية اقتصاداتها.

يستند برنامج الاستجابة العالمية للمخاطر (GCRP) إلى سلسلة من التدخلات الطارئة التي نفذها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تخفيف آثار الصدمات الأخيرة على معظم الاقتصادات، مثل صدمة أسعار السلع الأساسية في عامي 2015 و2016، وجائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021، والأزمة

الأوكرانية في عامي 2023 و2024.