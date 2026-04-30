جيروم باول يصوت على تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع على رئاسته للمركزي الأمريكي

كتب : منال المصري

12:25 ص 30/04/2026

جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي

صوت جيرون باول رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- على تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه اليوم وذلك في آخر اجتماع له لرئاسة الفيدرالي.

وقال باول ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذا الاجتماع سيكون الأخير له في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد إنقضاء مدته لكن لن يغادر الفيدرالي وسيظل كعضو بمجلس الإدارة.

كان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أن كيفن وارش سيقود البنك المركزي الأمريكي خلفا لجيروم باول مع إنقضاء مدته وأيد مجلس الشيوخ مرشح ترامب.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال 2026 عند 3.5% و3.75%.

المؤيدين لقرار تثبيت الفائدة

أيد قرار التثبيت 8 أعضاء هم جيروم إتش. باول، الرئيس؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ وأعضاء المجلس هم مايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وليزا دي. كوك. وفيليب إن. جيفرسون؛ وآنا بولسون؛ وكريستوفر جيه. والر.

المعارضين للتثبيت ومع خفض سعر الفائدة

وصوّت ضد هذا الإجراء 4 أعضاء وهم ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

وبيث إم. هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري كيه. لوغان، الذين أيدوا الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.

لكنهم لم يؤيدوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن.

شد وجذب بين ترامب وجيروم باول

دخلت العلاقة بين جيروم باول وترامب مرحلة صدام حادة بسبب خلاف حول خفض سعر الفائدة.
طالب ترامب باول بخفض الفائدة وهو ما يعد تدخل مرفوض في عمل السياسة النقدية ويهدد استقلالية السياسة النقدية، وقاوم باول ضغوط ترامب واستند على قرارات سعر الفائدة على مؤشرات التضخم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

