قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي القطاع المصرفي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى أن اتحاد المصارف العربية يعمل على تسريع التحول الرقمي وتعزيز التعاون المشترك لصياغة رؤى مصرفية عربية لمواكبة التحديات.

وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية في القاهرة، أنه يجب العمل على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة فى المنطقة العربية، فى ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة، وذلك من خلال مناقشة السياسات وطرح الحلول لمواجهة التحديات القائمة بين البنوك العربية وذلك لتحقيق هدف الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع القطاعات المالية الرسمية.