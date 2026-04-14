اتفاقية بين "أفريكسيم بنك" وحكومة "سانت كيتس ونيفيس" بالكاريبي لاستضافة منتدى التجارة والاستثمار الأفريقي 2026

كتب : منال المصري

04:04 م 14/04/2026

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) توقيع اتفاقية استضافة مع حكومة سانت كيتس ونيفيس للدورة الخامسة من منتدى التجارة والاستثمار الأفريقي الكاريبي (ACTIF2026).

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن توقيع اتفاقية الاستضافة تؤكد على العزم المشترك على تعزيز الشراكات الأفريقية الكاريبية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

وسيعقد منتدى ACTIF2026 في الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2026 في منتجع وكازينو وسبا سانت كيتس ماريوت بيتش في باستير.

منتدى التجارة سيكون منصة للحكومات الأفريقية

قال الدكتور جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، إن "في الدورة الخامسة من منتدى التعاون الأفريقي (ACTIF)، سنلتقي مجدداً مع إخواننا الأفارقة عبر المحيط الأطلسي لنتأمل في تحديات التنمية المشتركة التي نواجهها، ولنجدد التزامنا بتنفيذ البرامج الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز تطلعاتنا الجماعية نحو تقرير المصير والاكتفاء الذاتي".

وأَضاف "من خلال منتدى التعاون الأفريقي 2026، سنحدد المشاريع والبرامج ذات الأولوية، وسنكرس جهودنا لتنفيذها بفعالية وهذا هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة".

سيوفر مؤتمر ACTIF2026 منصةً رفيعة المستوى لحكومات أفريقيا ومنطقة الكاريبي، والمستثمرين، وقادة القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية، ورواد الأعمال، وأفراد الجالية الأفريقية في الخارج، للتداول وتحديد أنسب السبل لمواصلة نمو أفريقيا العالمية في ظل الظروف الراهنة

وسجّل مؤتمر ACTIF2025 خمس صفقات في منطقة الكاريبي بقيمة إجمالية بلغت 291.25 مليون دولار في ثلاث دول، شملت تمويل التجارة والاستثمار، وتمويل الشركات، وإعداد المشاريع، وتنمية الصادرات.

فيديو قد يعجبك



انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر
خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر
تحويلات المصريين بالخارج تقفز 30% إلى 22 مليار دولار في 6 أشهر
تحويلات المصريين بالخارج تقفز 30% إلى 22 مليار دولار في 6 أشهر
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"