قال أدريان فيلدينج، مدير منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقي، إن المنتدى تأسس في عام 2012 استجابة للحاجة والطلب من القطاع الخاص الأفريقي ليُستمع إليهم من قبل قادتهم السياسيين، حيث الهدف الأساسي هو تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.

ووجه فيلدينج خلال المائدة المستديرة اليوم، الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفريقي للاستفادة من الفرص التي يتيحها.

وأضاف أم دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في 2018 و2019.

وأضاف أن المنتدي سيكون ركيزة رئيسية، وسيظل صوته موجهًا نحو التنمية الاقتصادية لأفريقيا من خلال المجتمع الأساسي للقطاع الخاص الأفريقي.

وأوضح فيلدينج أن المنتدى يتميز بقدرته على مواءمة مصالح الحكومات والشركات، من خلال جمع الحكومات والشركات المناسبة والممولين في نفس القاعة، ما يسمح بالانتقال من مجرد المحادثة إلى التنفيذ الفعلي.

ما أهمية المشاركة في منتدى الرؤساء التنفيذيين؟

وأشار فيلينج إلى أن أهمية مشاركة الشركات الأفريقية في الملكية لبناء أبطال وطنيين، موضحاً أن الحجم والسرعة والنطاق أصبحت عوامل حاسمة في عصر جيواقتصادي جديد تستخدم فيه التجارة كأسلوب قوة، ورأس المال أصبح أداة استراتيجية، والشركات تُوظف كأدوات للقوة الوطنية من قبل دول حول العالم.

التحديات التي تواجه أفريقيا

وأكد أن أفريقيا لا تزال مجزأة ومكشوفة، وتعاني من عجز في الغذاء والتصنيع والمنتجات الرقمية والمكررة، موضحًا أن التحدي الحقيقي للقارة ليس الوصول، بل الاستحواذ على القيمة والوظائف ورأس المال.

مشاركة القطاع الخاص

وأشار فيلدينج، إلى أن الملكية المشتركة ليست مجرد فكرة بل أداة عملية لتحقيق الحجم والنمو، من خلال استثمار الشركات والحكومات الأفريقية في بعضها البعض، موضحًا أن الملكية تُلزم وتقوي القرارات وتضاعف النتائج.

وأضاف أن دمج دول أخرى في هذه الملكية يضمن مرونة ومصالح متبادلة.

كما أكد على أهمية البنية التحتية المشتركة، مثل خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والقدرة على التكرير في القارة، وإنتاج الأسمدة والبذور، بالإضافة إلى أطر العمل المشتركة التي تقلل التجزئة وتخلق القدرة على التنبؤ والثقة، ما يعزز التكامل الاقتصادي من التجزئة إلى الإنتاج.

وأشار فيلدينج إلى أن فلسفة الملكية المشتركة تمثل التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج ومن المنطق الوطني إلى المنطق الإقليمي المتكامل، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.