أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري خلال حديثه مع "مصراوي"، أن فروع البنك ستفتح أبوابها يوم الأحد من كل أسبوع وفق المواعيد الرسمية الرسمية.



وأوضح أن قرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام العمل عن بعد خلال أيام الأحد من شهر أبريل، قد يقتصر على الإدارات والفروع الرئيسية التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.



وأشار أبو الفتوح إلى أن البنوك تستقبل العملاء يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

قرار البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد طوال شهر أبريل، مع منح البنوك مرونة في التطبيق، بشرط عدم التأثير على جودة الخدمات المصرفية المقدمة داخل الفروع.

اقرأ أيضا:

