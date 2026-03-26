أكد البنك المركزي المصري تحسن كفاية رأس المال للبنوك المصرية ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من 2025 بزيادة 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

نسبة القروض للودائع

وأوضح المركزي في بيان اليوم حول مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

معدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية

وأشار المركزي إلى أن البنوك حققت معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

وأضاف المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39%.