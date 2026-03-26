المركزي: البنوك حققت معدلات سيولة بالعملة المحلية والأجنبية 40.3% و79.5% على التوالي

كتب : منال المصري

01:04 م 26/03/2026

البنك المركزي

أكد البنك المركزي المصري تحسن كفاية رأس المال للبنوك المصرية ليبلغ 19.6%، وذلك في نهاية الربع الأخير من 2025 بزيادة 0.4% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

نسبة القروض للودائع

وأوضح المركزي في بيان اليوم حول مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%

معدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية

وأشار المركزي إلى أن البنوك حققت معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 40.3% و79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

وأضاف المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%.

هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39%.

أحدث الموضوعات

الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
رياضة عربية وعالمية

الخيارات المتاحة أمام محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
بعد انتهاء عروض التخفيضات.. تعرف على أسعار نيسان صني 2026 في مصر
أخبار السيارات

بعد انتهاء عروض التخفيضات.. تعرف على أسعار نيسان صني 2026 في مصر
لم يتحمل قلبها فراقه.. وفاة معلم في القليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين
أخبار المحافظات

لم يتحمل قلبها فراقه.. وفاة معلم في القليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
شئون عربية و دولية

المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
هل الطين ينجّس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
عبادات

هل الطين ينجّس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ