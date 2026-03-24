البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى 3.5 مليار دولار

كتب : منال المصري

02:51 م 24/03/2026

البنك المركزي المصري

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي "من يوليو إلى يناير 2025/2026 28.4% إلى نحو 25.6 مليار دولار (مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/يناير 2024/2025).

بحسب بيان البنك المركزي اليوم، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 21% خلال شهر يناير 2026 على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025).

تطور تحويلات المصريين بالخارج

عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى التدفق في شرايينها الرئيسية البنوك والصرافات بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثاني أكبر مورد للبلاد بعد حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي وتعكس زيادة الثقة في مرونة سعر الصرف الحالي.

