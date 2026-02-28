ارتفعت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك (الإنتربنك) في مصر بنحو 15% خلال شهر فبراير الجاري، لتصل إلى نحو 6.1 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار خلال يناير الماضي بسبب المخاوف من الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة، وفق ما قاله بعض مسؤولي المعاملات الدولية.

في الوقت الذي سجلت تعاملات الإنتربنك في مصر خلال شهر يناير صافي تدفقات للمستثمرين الأجانب للداخل في أذون الخزانة المحلية فقد سجلت تعاملات فبراير صافي تدفقات للخارج لتمويل خروج جزئي للأجانب.

وتسببت التوترات الجيوسياسية الدولية في استمرار خروجٍ جزئيٍّ للأجانب من أذون الخزانة المحلية في مصر، وزيادةِ الطلب على الدولار.

يتراوح حجم تعاملات الإنتربنك الاعتيادية أسبوعيًا بين 750 مليونًا و1.2 مليار دولار.

يُعدّ الإنتربنك سوقًا داخليةً بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار فيما بينها لتمويل الاحتياجات.