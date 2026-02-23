ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار العملات العربية
ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
اقرأ أيضًا:
بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.69 جنيه للشراء، بزيادة 5 قرو ش، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.99 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 125.45 جنيه للشراء، و127.02 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 12.12 جنيهًا للشراء، بزيادة 5 قروش، و13.13 جنيهًا للبيع، بزيادة 4 قروش.
سعر الدينار الأردني: 66.9 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و67.64 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.
سعر الدينار الكويتي: 154.23 جنيه للشراء، بزيادة 75 قرشًا، و156.88 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا.
اقرأ أيضًا:
الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مجددا مقابل الجنيه بنهاية التعاملات