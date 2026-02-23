إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:26 ص 23/02/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.69 جنيه للشراء، بزيادة 5 قرو ش، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.99 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 125.45 جنيه للشراء، و127.02 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.12 جنيهًا للشراء، بزيادة 5 قروش، و13.13 جنيهًا للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 66.9 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و67.64 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 154.23 جنيه للشراء، بزيادة 75 قرشًا، و156.88 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشًا.

الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مجددا مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

