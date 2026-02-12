إعلان

المركزي: متوسط التضخم العام والأساسي تراجع إلى 14.1% و12.1% في 2025 على التوالي

كتب : منال المصري

08:18 م 12/02/2026 تعديل في 09:01 م

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك المركزي المصري تراجع متوسط التضخم العام- الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-، والأساسي- الذي يعده البنك المركزي- إلى 14.1% و12.1% خلال 2025، مقابل 28.3% و27.2% في 2024، على الترتيب.

بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر اليوم، فإن المركزي أرجع هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ.

فسر المركزي تراجع تضخم السلع غير الغذائية بتحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة، واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 11.9% في يناير من 12.3% في ديسمبر، فيما أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير من 11.8% في ديسمبر.

ويسعى المركزي توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

وتشير توقعات البنك المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، وفقا لبيان المركزي.

وقرر البنك المركزي المصري، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025، بإجمالي 725 نقطة أساس على 5 مرات، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف، وكان آخرها خفضًا بواقع 1% في ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا:

هل تتأثر الأموال الساخنة بقرار خفض الفائدة؟ خبراء يجيبون

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية انخفاض تضخم السلع غير الغذائية سعر الصرف خفض أسعار الفائدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
أخبار مصر

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
نصائح طبية

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة
شئون عربية و دولية

ترامب: نريد التوصل لاتفاق مع إيران وإلا ستتعرض لصدمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان