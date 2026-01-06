إعلان

أسعار 6 عملات عربية تتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 06/01/2026

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.16 جنيه للشراء، و125.73 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء، و13 جنيهًا للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 66.22 جنيه للشراء، و66.94 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.62 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و154.34 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

