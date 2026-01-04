كتبت- منال المصري:

تنافس البنوك الخاصة على طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة بهدف استقطاب جزءا من سيولة الشهادات ذات سعر الفائدة 23.5% و27% مع قرب استحقاقها غدا في بنكي الأهلي ومصر.

وتزايدت منافسة البنوك الخاصة وسط عدم اتجاه بنكي الأهلي ومصر الحكوميين في طرح شهادات ادخار جديدة بأسعار فائدة مرتفعة لإعادة امتصاص السيولة المستحقة من الشهادات ذات سعر الفائدة المرتفع.

كان البنكان الحكوميان طرحا لأول مرة الشهادات ذات سعر الفائدة المرتفع في 4 يناير 2024 حتى وقف العمل بها في 27 أبريل الماضي ويحين كل استحقاق للشهادة من ثاني يوم شرائها مع انتهاء أجلها وفق شروط الشهادة.

نصح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري العملاء بإعادة الاكتتاب في الشهادات الثلاثية المطروحة حاليا بسعر فائدة 16% للعائد الشهري مؤكدا عدم الاتجاه لرفع أسعار الفائدة على الشهادات بأكثر من المتداولة حاليا.

في السطور التالية نقدم تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت في 10 بنوك.



البنك التجاري الدولي "CIB"

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سعر الفائدة 17.25% للعائد الشهري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

- شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس الثلاثية": سعر الفائدة سجل 16% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.

- شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية "اليكس ستار بلس": تتيح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائدا 13% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائدا 15% للعائد الشهري، و15.20% للعائد الربع سنوي، و15.30% للعائد النصف سنوي، و15.40% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- يتيح البنك شهادات أخرى بأسعار عائد أعلى بشرط لايقل الحد الأدنى عن 500 ألف جنيه أو مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه منها:

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 17.25% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

- بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank"

- الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 17.75% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية "الماسية": سعر الفائدة 16.5% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

الشهادة الثلاثية "Luxer": سجل سعر الفائدة 17% للعائد الشهري يبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية "إميرالد": سجل سعر الفائدة 16% للعائد اليومي و16.25% للعائد الشهري و16.5% للعائد الربع سنوي، و16.75% للعائد النصف السنوي، و17% للعائد السنوي.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.