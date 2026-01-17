إعلان

الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 163.7 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي

كتب : منال المصري

11:25 ص 17/01/2026 تعديل في 11:36 ص

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 (الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي) إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك الدولي.

يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

البنك الدولي يعتمد في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري.

تستهدف حكومة مصر خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليا.

كانت مصر تلقت في أغسطس الماضي الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدين الخارجي لمصر البنك الدولي البنك المركزي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
البنوك وجهات أخرى.. لماذا زاد الدين الخارجي لمصر بـ2.48 مليار دولار بالربع
أخبار البنوك

البنوك وجهات أخرى.. لماذا زاد الدين الخارجي لمصر بـ2.48 مليار دولار بالربع
‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
أخبار المحافظات

‬هل عرف الفراعنة الكهرباء؟.. جدارية غامضة تُثير التساؤل بمعبد دندرة بقنا
"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
أخبار مصر

"الأعلى للآثار": مقبرة تحتمس الثاني تضم كشفًا أثريًا قد يكون الأهم في 2026
من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟
مصراوى TV

من هو القارئ المغربي عمر القزابري ضيف شرف الحلقة 19 من برنامج "دولة التلاوة"؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا