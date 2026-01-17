ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 (الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي) إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك الدولي.

يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

البنك الدولي يعتمد في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري.

تستهدف حكومة مصر خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليا.

كانت مصر تلقت في أغسطس الماضي الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.