كتبت- منال المصري:

أعلن ميد بنك توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة، لدعم "البرنامج المتقدم لمقدمي الرعاية" في دورته العاشرة، وهو برنامج متخصص يركز على بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومديري دور الرعاية، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية البديلة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقدم ميد بنك بدعم تدريب 10 كوادر متخصصة، يشمل محتوى تدريبيًا متكاملًا يغطي أربعة مستويات رئيسية، تبدأ من مرحلة الحمل، مرورًا بالطفولة والمراهقة، وصولًا إلى مرحلة الرعاية اللاحقة والاستقلال الذاتي للشباب، وفق البيان.

ويهدف البرنامج إلى تمكين العاملين في قطاع الرعاية البديلة من تطبيق معايير الجودة العالمية، وحماية حقوق الأطفال، وتقديم الدعم اللازم للشباب خلال مرحلة الانتقال إلى الحياة المستقلة بعد الخروج من دور الرعاية، بما يعزز فرص اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

ويتناول المستوى الأول رحلة الطفل منذ مرحلة الحمل وحتى سن عامين، بينما يركز المستوى الثاني على تنمية الطفولة المبكرة، ويهتم المستوى الثالث بآليات التعامل مع مراحل نمو المراهقين، في حين يختص المستوى الرابع بدعم الرعاية اللاحقة وتنمية مهارات الاستقلال الذاتي للشباب بعد خروجهم من دور الرعاية.