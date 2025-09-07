إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

10:33 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

سعر الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع. بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء ، بزيادة قرش، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.91 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي ارتفاع سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم