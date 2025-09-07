كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع. بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء ، بزيادة قرش، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.91 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.