ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:14 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.39 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و 128.99 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.31 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 13.36 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.94 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش ، و 68.68 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 158.10 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و 159.24 جنيه للبيع، بزيادة 48 قرشًا.

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي
