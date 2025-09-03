كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.18 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.24 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و 128.87 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 12.30 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.86 جنيه للشراء ، و 68.60 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 158.03 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و 158.76 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.