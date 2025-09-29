الدولار بـ48.2 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم 29-9- 2025

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية ومنها الدولار مقابل الجنيه في البنوك في أول بداية تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

الدولار : 40.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

اليورو : 56.28 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترلينى : 64.46 جنيه للشراء، و 64.63 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري : 60.27 جنيه للشراء، و60.44 جنيه للبيع.

100 ين الياباني : 32.17 جنيه للشراء، و32.24 جنيه للبيع.

الريال السعودي : 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

الدرهم إماراتي: 13.1 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.

الدينار الكويتي: 157.64 للشراء، و158 للبيع.

اليوان الصيني: 6.74 جنيه للشراء و6.76 جنيه للبيع.