الدولار بـ48.2 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم 29-9- 2025
كتب : مصراوي
سعر الدولار
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية ومنها الدولار مقابل الجنيه في البنوك في أول بداية تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.
سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
الدولار : 40.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.
اليورو : 56.28 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترلينى : 64.46 جنيه للشراء، و 64.63 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري : 60.27 جنيه للشراء، و60.44 جنيه للبيع.
100 ين الياباني : 32.17 جنيه للشراء، و32.24 جنيه للبيع.
الريال السعودي : 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.
الدرهم إماراتي: 13.1 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.
الدينار الكويتي: 157.64 للشراء، و158 للبيع.
اليوان الصيني: 6.74 جنيه للشراء و6.76 جنيه للبيع.