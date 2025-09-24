وقّعت مصر واليابان على الخطابات المتبادلة واتفاق تمويل للشريحة الرابعة لمشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممول من الحكومة اليابانية وتنفذه هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

وبحسب بيان وزارة التخطيط والتعاون اليوم، فإن توقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، تمت بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر.

بينما وقع اتفاق تمويل الشريحة الرابعة كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وتمتد المرحلة الأولى للخط الرابع من مترو الأنفاق من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية).

وسيتم ربط الخط الرابع بالخط الأول بمحطة الملك الصالح والخط الثاني بمحطة الجيزة، ويهدف إلى توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مناطق الهرم، فيصل، العمرانية والجيزة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمان وذلك من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير بالهرم بشبكة مترو الأنفاق (سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة).

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الجانب الياباني تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، وتعزيزًا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى، والذي يأتي ذلك في إطار جهود التعاون الإنمائي المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة في تنفيذ المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل المستدام.

وأوضحت أن استكمال تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز جهود التنمية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أننا نشهد اليوم امتداداً لمسيرة نجاح بدأت مع الشرائح الثلاث السابقة من التعاون في الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى. فقد مثّلت كل مرحلة من هذه المراحل خطوة راسخة نحو تحقيق نظام نقل حديث وآمن وفعّال، يحوّل الرؤية تدريجياً إلى واقع ملموس، ويستجيب للاحتياجات الملحة لمواطنينا.

وأشارت إلى أن مشروعات مترو الأنفاق تأتي ضمن جهود أوسع في مصر لتطوير البنية التحتية من أجل زيادة التنافسية في الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما تعمل مصر على تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وأكدت أن التمويل من أجل التنمية يُعد قاسمًا مشتركًا في مختلف الخطط التنموية، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على دفع التمويل من أجل التنمية بما يضمن الاتساق بين والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

و أكد السفير الياباني، أن هذا المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي الممتد على مدى سبعين عامًا بين اليابان ومصر، ويجسد الثقة والشراكة الراسخة التي بُنيت بين بلدينا. وعند اكتماله، سيربط خط المترو الجديد وسط القاهرة بأهم المقاصد السياحية في الجيزة، بما في ذلك المتحف المصري الكبير.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير، وهو مشروع آخر يجسد التعاون بين اليابان ومصر، من المقرر أن يُفتتح بشكل كامل في شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يجسد التزام البلدين بالعمل يدًا بيد من أجل مواصلة السعي نحو الازدهار المشترك.