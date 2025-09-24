إعلان

انخفاض أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

10:46 ص 24/09/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.40 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و127.97 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء، و 13.27 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.41 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 68.14 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 157.27 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و 158.37 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

